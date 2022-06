El 'palo' de Pereiro a Pedri

Pedri ha realizado en el día de hoy unas polémicas declaraciones. El jugador azulgrana ha afirmado que en el FC Barcelona lo importante no es sólo ganar, sino la forma en la que lo haces. Pedri defiende el estilo del conjunto azulgrana y la filosofía de Xavi, y sus declaraciones han levantado revuelo en el plató de El Chiringuito. Oscar Pereiro ha comentado el tema: "Pedri no ha ganado nada tocando, este año... no puede decir esa frase".