Darío Montero afirmó anoche en 'El Chiringuito' que ya no cree en Joao Félix. El redactor fue preguntado por Josep Pedrerol sobre la difícil situación que atraviesa el futbolista portugués en el Atlético de Madrid. "He perdido la confianza en Joao Félix, no compite en la Premier, en La Liga ni contra sí mismo", aseguró el redactor. "Creo que Xavi puede darle la vuelta a la situación pero no creo que Joao Félix pueda hacerlo ya", comentó Darío Montero. "La situación de Joao Félix es una montaña muy grande de escalar y no estoy seguro de que Xavi tenga los piolets necesarios", agregó el redactor.