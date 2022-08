Edu Aguirre debuta en La Liga como pie de campo

Edu Aguirre ha debutado en la noche de hoy como nuevo pie de campo de La Liga. El redactor cubrió el partido entre Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium que acabó con victoria de los blancos. Edu hizo una gran actuación y generó gran espectación en la entrada al estadio, donde se fotografió con muchos aficionados. "El cariño que me han dado a mí y al programa es maravilloso", apuntaba el redactor de El Chiringuito.