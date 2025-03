El capitán del 'Pinwheel' despide a su primer oficial por presentarse tarde y borracho antes de salir a faenar

Son los últimos días de la temporada de pesca del atún rojo y la situación en la cabeza de la clasificación de ganancias está muy apretada. El 'Pinwheel' está en el segundo puesto de la clasificación, pero sus problemas no han hecho más que comenzar.

Tyler McLaughlin, el capitán del barco está furioso porque su primer oficial, Duffy, no ha llegado todavía. Debería haberse presentado en el barco antes del amanecer y no lo ha hecho. Han pasado ya 4 horas y el barco sigue anclado a puerto, lo que supone que Tyler no puede salir a faenar.

La solución de emergencia de Tyler ha sido llamar a su novia para que le acompañe en el viaje, aunque ella no es experta en la pesca de atunes. Cuando por fin Duffy se presenta en el barco, lo hace en penosas condiciones físicas y Tyler le tiene que echar del barco. Lo que queda de temporada tendrá que afrontarlo sin su primer oficial y con su novia inexperta intentando ayudarle.