Edu Aguirre: ''Se está siendo muy injusto con Mbappé''

Edu Aguirre reconoció que los primeros tres meses de Kylian Mbappé en el Real Madrid no estuvieron a la altura de las altas expectativas de la afición. Sin embargo, el periodista destacó la impecable adaptación del delantero a la capital española y al vestuario blanco. Además, Aguirre subrayó que, en cierta medida, las críticas de un sector del madridismo hacia el ‘9’ merengue no reflejan la realidad del atacante francés, quien ha demostrado su calidad con cifras y rendimiento sobre el césped.