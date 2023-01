"Mestalla es una trituradora de entrenadores"

El empate entre el Valencia y Almería ha colocado al club che tres puntos por encima del descenso. Ante esta situación, Edu Aguirre no entiende la actitud del Valencianismo hacia el entrenador italiano: "No pueden pasar de la noche a la mañana de 'Gattuso qué grande' a reclamar ahora a Marcelino".

Álex Silvestre se ha mostrado contrario a estas declaraciones: "Se ha pitado al equipo pero no creo que la afición esté contra Gattusso". El tertuliano ha tenido que contar hasta diez para contestar a Edu: "Voy a tranquilizarme para que no me afecte tanto lo que dice Edu como hace años".