Guti no pudo esconder su felicidad en 'El Chiringuito' sobre el fichaje de Joselu. "Es una alegría que Joselu lleve el 14 en el Madrid. Me encanta", comentó el tertuliano sobre el dorsal que portó en su etapa como jugador madridista. "A mí me encanta que jugadores de la cantera lleven el número 14 en el Madrid, siempre lo he dicho", añadió Guti. Preguntado por el puesto de nueve en el club blanco, a Guti le sorprendió "que nadie se haya quedado con el dorsal 9 en el Real Madrid, me ha sorprendido que no se lo haya quedado Joselu".