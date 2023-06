"Benzema tenía la idea de irse a vivir a Arabia Saudí en 2024"

Las últimas informaciones sobre el ofertón de Arabia Saudí a Benzema están generando dudas sobre si continuará o no en el Real Madrid. A pesar de que hoy se le ha visto saliendo de Valdebebas junto con su representante, Edu Aguirre cuenta en 'El Chiringuito' que le han dicho que, hasta anoche, la pensamiento del jugador francés es quedarse en el Madrid, aunque admite que no sabe lo que ha podido pasar hoy. "El martes por la noche estaba más cerca de quedarse que de irse".

El tertuliano informa que la idea de Benzema era irse a vivir a Arabia en 2024, pero puede haber ocurrido algo que haya provocado que se lancen a por el delantero blanco para la próxima temporada.