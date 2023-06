Cuando parecía que Mbappé se quedaría en el PSG la próxima temporada, se filtró la decisión del jugador de no renovar y del club de venderle si no lo hace. Desde ahí, todo ha cogido un ritmo frenético y todo indica que el culebrón llegará pronto a su fin. Así lo cree José Luis Sánchez, "para bien o para mal, el 'Caso Mbappé' no se alargará".

Los veinte días de vacaciones que le quedan al jugador y la precocidad del inicio de la liga francesa con respecto a las demás en Europa son algunos de los motivos que hace pensar que no tardaremos en saber el desenlace de esta historia. Además, la gira por Japón que tienen planeada el conjunto parisino, en la que los contratos de patrocinios son muy importantes, motiva al PSG a finiquitar este culebrón lo antes posible.