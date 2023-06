"Me cuesta entender que el PSG pierda y venda a Mbappé"

Edu Aguirre conoce muy bien como funciona el mundo árabe y durante el programa ha opinado acerca de la posible salida de Kylian Mbappé del PSG al Real Madrid. Hoy ha saltado la bomba sobre una supuesta carta del francés al club parisino para comunicarle que no tiene intención de renovar su contrato, a lo que le han contestado que, de querer marcharse, tendrá que ser este verano, antes de que acabe su contrato. Pese a esta información, Edu duda que el fichaje de la estrella francesa por el club banco vaya a realizarse para la próxima temporada. Con la marcha de Messi a Miami y el futuro de Neymar en el aire, ve muy difícil que desde Catar se asuma otra derrota y que pase de tener tres estrella mundiales a ninguna. Todo lo que sea una salida de Mbappé de París a Madrid "sería una derrota asumida por Catar", dice Edu Aguirre, a diferencia de si se va el año que viene libre por no haber renovado. En ese caso, piensa que el club podrá decir que no pudo hacer nada más para retenerlo.