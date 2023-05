"Me dicen que Benzema seguirá en el Real Madrid"

Hay 'Caso Benzema' en el Real Madrid de cara a la próxima temporada y Edu Aguirre ha contado en 'El Chiringuito' la información que tiene al respecto. Le cuentan que el delantero francés va a continuar en el equipo y va a acabar el contrato que tiene. Sin embargo, Edu ha afirmado que ha notado algo raro en el entorno del jugador y que él no puede asegurar que no vaya a salir este verano, pese a lo que le cuentan.