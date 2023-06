Edu Aguirre: "Si guardas el '9' es porque el Madrid espera la remota posibilidad de que llegue Mbappé"

La presentación del nuevo fichaje del Real Madrid ha dejado que hablar. Cuando todos, incluido Edu Aguirre, esperaban que Joselu fuese presentado con 'la 9', salta la sorpresa y el delantero finalmente jugará con el dorsal '14'. Esto deja las puertas abiertas hacia un posible fichaje que pueda portar el '9', dorsal histórico en el club blanco. Edu Aguirre se pregunta: ¿De verdad el Real Madrid guardaría el '9' por un jugador que no sea tan estrella como Mbappé? Suponiendo que Florentino se lo reserva para un fichaje galáctico, lo cual el madridismo espera con ansias tras la salida de Karim Benzema.