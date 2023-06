Edu Aguirre: "Nadie por encima del escudo, pero justo debajo está Mbappé y debajo de él los otros 24"

"Mbappé es la estrella, es el elegido, es el que si se presenta mañana, llena el Bernabéu y deja fuera a 30.000 personas. El único capaz de hacer eso", así de rotundo se mostró Edu Aguirre con el fichaje de Kylian. Asegura que empieza a tener todo sentido, la separación entre el PSG y Catar influye drásticamente. El club parisino tiene que empezar a hacer caja debido a esto, y qué mejor opción que vender a su máxima estrella en lugar de dejarlo ir gratis el año que viene. Edu Aguirre no dejó de elogiar al francés: "No hay otro como él en el mundo, es la estrella del Madrid, si tiene que jugar por la izquierda y que Vinicius se adapte por la derecha, que lo haga".