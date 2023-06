"El Madrid no llamará a la puerta del PSG por Mbappé"

Josep Pedrerol da, en exclusiva, información sobre cómo procederá el Real Madrid en el 'Caso Mbappé'. "El Real Madrid no llamará a la puerta del PSG", es la bomba que suelta en el programa de hoy. Después de todo lo ocurrido la última vez, cuando quedó en ridículo ante el PSG, ahora le pide al francés que haga él el trabajo de hablar con el club y decirle que quiere salir al club blanco. Afirma que el Madrid sólo aparecerá cuando le pongan precio. Si Mbappé quiere ir este verano a Madrid tendrá que conseguir que el PSG le ponga a la venta con un precio asumible: "le toca a Mbappé mojarse". Además, Pedrerol asegura los blancos no quieren verse salpicados por el lío entre el jugador y el club, "el Madrid es un espectador privilegiado". El Madrid esperará con el objetivo de ser la solución al problema, pero no llamará en ningún momento al PSG y deberá ser Kylian Mbappé quien fuerce su salida.