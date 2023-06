"El Madrid tiene que fichar otro delantero si no viene Mbappé"

Cuando todo apuntaba a que la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada estaba cerrada, se ha desatado el 'caso Mbappé' y el francés parece estar más cerca que nunca de vestir la camiseta del catorce veces campeón de Europa. Sin embargo, los antecedentes en temporadas anteriores no permiten asegurar que se vaya a materializar el fichaje. Guti tiene claro que el Madrid no puede quedarse con un solo delantero en el caso de que el capitán de la selección francesa no llegue a la capital. "Ya lo dije cuando Karim estaba solo, el Madrid tiene que tener dos delanteros". Además, la leyenda blanca confesó que, si dependiese de él, pagaría 200 o 250 millones por Kylian, ya que es un jugador que estará muchos años en el Madrid y puede marcar una época.