"Mbappé ha dado el paso que pedíamos"

Edu Aguirre reconoció en 'El Chiringuito' que se está volviendo a ilusionar con el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. "Creíamos que Mbappé no iba a moverse ni a dar un paso para poner en peligro su estabilidad en París y ahora ha dado el paso que pedíamos", ha señalado. "La única posibilidad de que Mbappé llegara este verano era que se moviera dentro del club y agitara y eso ha ocurrido", ha añadido Edu Aguirre. "No sé si el PSG estará enfadado por la situación y querrá vender ahora por 200 millones ahora o hará como hace años y dirá: "me quedo"", ha concluido.