"Mbappé no fichará por el Madrid"

Josep Pedrerol ha contado la exclusiva que ningún madridista quería escuchar este verano. El francés, finalmente y tras un verano intenso, no fichará por el club madridista. Josep ha explicado que es posible el fichaje se lleve a cabo el verano que viene, pero no hay forma de que fiche este verano. Además, descartó cualquier otro fichaje por parte del Madrid: "El club tiene cerrada la plantilla". A pesar de la salida de Karim Benzema y la necesidad del Madrid en la posición de delantero, no llegará ningún otro. Al igual que tampoco vendrá ningún defensa central que pueda sustituir a Militao, lesionado de gravedad.