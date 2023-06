Edu Aguirre contó anoche en 'El Chiringuito' que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid está cerca de cerrarse. "Mbappé nunca ha estado tan cerca del Madrid, puede ser cuestión de días", explicó el tertuliano para abrir el programa. "Si me preguntáis a mi mi opinión, evidentemente con información en la mano, es que en los seis años que Mbappé lleva en París, nunca ha estado tan cerca de ser jugador del Real Madrid", afirmó Edu Aguirre.