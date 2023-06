Pedrerol: "Florentino, esta vez, no dejará escapar a Mbappé"

Justo antes de dar comienzo al programa, el medio 'PSG Community' informó: "El emir y Florentino han acordado la venta de Mbappé al Real Madrid por 200 millones de euros, más 50 en varibles", lo que acerca a que se confirme la exclusiva contada ayer por Paco Buyo sobre Mbappé siendo presentado a finales de julio. El PSG veía con buenos ojos empezar a negociar por Mbappé este mismo verano debido a que el jugador francés comunicó que no iba a renovar, terminando su contrato en 2024. Josep Pedrerol insiste en que Florentino no puede dejar pasar esta oportunidad y no debe dejar escapar a Kylian Mbappé. Josep opina rotundamente que el fichaje galáctico del Real Madrid debe ser el jugador del PSG y, cuanto antes, mejor.