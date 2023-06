"El PSG ha descubierto sus cartas diciendo que o renueva o vende"

El 'Caso Mbappé' está más abierto que nunca y todo a punta a que esta vez no tardará todo el verano en resolverse. Todo 'estalló' con la carta que mandó Kylian al club francés en la que comunicaba su decisión de no renovar su contrato hasta 2025. Desde entonces, el PSG ha filtrado que no se contempla que el jugador salga gratis de París y que si finalmente decide no renovar, será vendido este mismo verano. Lo que parece estar claro es que el PSG ha perdido el mando de la situación y Quim Doménech parece tener claro cuál ha sido su error: descubrir sus cartas. Cree que el hecho de haber revelado cuál es su estrategia es lo que lo pone contra las cuerdas y le deja en una posición en la que, casi seguro, saldrá perdiendo.