"El PSG le ha puesto un plazo a Mbappé"

Juanfe Sanz tiene información sobre la situación del culebrón de Mbappé. Después de que el jugador filtrase a L'Equipe que no tiene pensado renovar su contrato, el PSG le comunicó de forma rotunda que si no lo hace, lo venderán este mismo verano y que no se aumentará su sueldo ni habrá ninguna mejora en su contrato. El club, al ver que aún así no cambia su postura, lo pone en venta en forma de subasta. No se le cierra la puerta al Real Madrid pero están abiertos a que salga a otros clubes. Además, se le ha puesto un plazo de 10 días (desde su reunión) a Mbappé y su entorno. La madre del jugador cree que no es una amenaza, sino que va muy en serio y es consciente de que Kylian no quiere renovar.