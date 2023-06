"¡Que el Madrid tiene mejor equipo que el año pasado!"

Joselu ya ha sido presentado con el Real Madrid y parece que será el último fichaje que haga el club banco de cara a la próxima temporada. Las salidas de jugadores con peso goleador como Benzema o Marco Asensio y las únicas incorporaciones de Brahim, Fran García, Bellingham y el propio delantero procedente del Espanyol abren el debate sobre si Florentino Pérez ha conseguido mejorar la plantilla con respecto a la del año pasado. No obstante, Alfredo Duro no duda en que sí es mejor. Asegura que el 9 del Madrid hará 30 goles y destaca el fichaje del inglés: "no sabéis lo que ha fichado el Madrid con Bellingham". Un jugador con llegada y que puede generar muchas cosas arriba, afirma.