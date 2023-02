Edu Aguirre no ha sido el único en condenar la entrada de Paulista sobre Vinicius. Para Alfredo Duro la acción no tiene ningún tipo de justificación y es completamente premeditada: "Paulista mide la distancia para soltar esa patada salvaje".

El tertuliano ha incidido en el historial del central brasileño en este tipo de acciones, razón por la que "hay que castigarle con la máxima dureza".