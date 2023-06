"Solo quiero ganar títulos, un día me despertaré y pensaré quiero ganar la Premier, la FA Cup, la Champions". Fue la frase que pronunció Harry Kane durante una entrevista en Sky Sports con Henry hace dos años. Son unas declaraciones que le pueden acercar al Real Madrid, un club acostumbrado a ganar títulos a diferencia del Tottenham, con el que no ha levantado ningún trofeo. "Si en tres años no he ganado nada, creo que será decepcionante", reconoció Kane durante la entrevista en Inglaterra. El Real Madrid busca delantero centro tras la salida de Karim Benzema y el atacante británico tiene muchas papeletas para firmar por el equipo blanco.