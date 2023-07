"Todo depende de una llamada de la madre de Kylian a Florentino"

Tanto el Real Madrid y el PSG, como Kylian Mbappé parecen haber dejado claras sus posturas dentro del 'caso Mbappé' y hasta que no haya un nuevo movimiento todo seguirá igual. Josep Pedrerol que ese nuevo paso que cambie el rumbo del culebrón y es la llamada de Fayza Lamari, la madre del jugador, a Florentino Pérez. Hasta que no se ponga directamente en contacto con el presidente del Real Madrid y le comunique que el club parisino acepta una oferta de 200 millones de euros. Solo en ese momento el Madrid dará comienzo a las negociaciones con el PSG. "Si la madre no llama a Mbappé, Florentino no va a mover un dedo"