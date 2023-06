"¿Pero cómo va a ilusionar este equipo?"

La Selección Española ha vuelto a ganar un título 11 años después, tras la última Eurocopa cosechada en 2012. Sin embargo, el juego ha dejado mucho que desear y la plantilla no es ni mucho menos la que había en aquel entonces. Jorge D'Alessandro no ha tenido ningún tipo de reparo a la hora de criticar a un equipo que, según él, es imposible que ilusione. Jugadores que no juegan en sus clubes o que ni siquiera pertenecen a algún equipo tras terminar la temporada y la avanzada edad de algunos titulares son las claves que da el argentino para afirmar que "este equipo no puede ilusionar".