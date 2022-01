Edu Aguirre: "El Real Madrid tiene la oportunidad de 'aplastar' al Barça"

El Real Madrid arrasa en La Liga y sigue como primer clasificado. Aunque con su máximo perseguidor, el Sevilla, no tiene una amplia ventaja, frente al FC Barcelona mantiene un buen colchón de puntos, 17.

Edu Aguirre ve al Barça sin opción alguna de llevarse el pase a la final de la próxima Supercopa de España en Riad. Cree que los de Ancelotti son "muy superiores" y que "futbolísticamente hablando" los culés no tienen nada que hacer. ¡Ojo a las palabras de Edu!