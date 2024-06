Tras el fichaje de Mbappé por el Real Madrid y, teniendo en cuenta la situación económica y deportiva del Barça, se plantea una cuestión: ¿le competirá el club azulgrana los títulos?

Juanma Rodríguez, esta noche en El Chiringuito, ha dejado claro su punto de vista en reiteradas ocasiones: "No, no, no, el Barça no es rival para el Real Madrid. No hay rival institucional".