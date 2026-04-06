EXCLUSIVA
José Álvarez: "Flick considera que hay que cerrar la elminatoria este miércoles en el Camp Nou"
"En el Barça temen que en la vuelta en el Metropolitano se ha muy dura... por la intensidad"
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El Barça se llevó el pasado sábado la victoria por la mínima en el Metropolitano ante el Atleti con un gol de Lewandowski en los minutos finales.
Con la ida de las cuartos de Champions League entre ambos conjuntos...José Álvarez ha informado en exclusiva sobre el pensamiento de Hansi Flick de cara al partido del próximo miércoles.
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