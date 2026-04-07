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José Álvarez: "Lamine Yamal está apercibido... y le van a buscar"
El tertuliano aseguró que el Barça se lo ha remarcado al joven crack culé y que Flick quiere sentenciar la eliminatoria en el Spotify Camp Nou
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A dos días de la ida de los cuartos de Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, José Álvarez desveló en El Chiringuito una de las claves del partido en el Spotify Camp Nou: "Lamine Yamal está apercibido y lo van a buscar desde el principio para que no juegue la vuelta en el Metropolitano". Además, el tertuliano remarcó que Hansi Flick tiene la intención de liquidar la eliminatoria el miércoles.
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