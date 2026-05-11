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José Luis Sánchez tras la derrota en El Clásico

José Luis Sánchez: "No han respetado la historia Del Real Madrid"

El tertuliano cargó duramente contra la plantilla madridista tras el levantamiento del título liguero del Barça

José Luis Sánchez: "No han respetado la historia Del Real Madrid"

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Después de perder El Clásico y que el FC Barcelona se proclame campeón de LaLiga, José Luis Sánchez fue muy crítico con la plantilla del Real Madrid: "Creo que este Real Madrid, con estos jugadores debería haber ganado esta liga de calle". El tertuliano apunta al gesto de Vinícius en El Clásico de ida como punto clave de la caída del club blanco.

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José Luis Sánchez: "No han respetado la historia Del Real Madrid"

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