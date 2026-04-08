José Luis Sánchez: "En el vestuario del Madrid piensan que pueden remontar"

Tras la derrota del Real Madrid frente al Bayern de Múnich, José Luis Sánchez profundizó en las claves a las que se acoge el vestuario madridista para la vuelta en Alemania: "Si no concedemos estos errores, podemos remontar". Además, el tertuliano aseguró que Bellingham será titular en la vuelta y que se espera que Ferland Mendy también salga en el once inicial.