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José Luis Sánchez: "En el vestuario del Madrid piensan que pueden remontar"
El tertuliano aseguró que la plantilla madridista cree en la posibilidad de darle la vuelta al resultado en la vuelta del próximo miércoles
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Tras la derrota del Real Madrid frente al Bayern de Múnich, José Luis Sánchez profundizó en las claves a las que se acoge el vestuario madridista para la vuelta en Alemania: "Si no concedemos estos errores, podemos remontar". Además, el tertuliano aseguró que Bellingham será titular en la vuelta y que se espera que Ferland Mendy también salga en el once inicial.
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