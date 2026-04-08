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José Luis Sánchez: "En el vestuario del Madrid piensan que pueden remontar"

El tertuliano aseguró que la plantilla madridista cree en la posibilidad de darle la vuelta al resultado en la vuelta del próximo miércoles

José Luis Sánchez: "En el vestuario del Madrid piensan que pueden remontar"

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Tras la derrota del Real Madrid frente al Bayern de Múnich, José Luis Sánchez profundizó en las claves a las que se acoge el vestuario madridista para la vuelta en Alemania: "Si no concedemos estos errores, podemos remontar". Además, el tertuliano aseguró que Bellingham será titular en la vuelta y que se espera que Ferland Mendy también salga en el once inicial.

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