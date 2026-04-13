El Chiringuito de Jugones

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Tras el empate del Real Madrid ante el Girona

Josep Pedrerol: "Encaminemos la vuelta de Mourinho, es el momento perfecto"

El director del programa tiene muy claro su candidato ideal para sustituir a Álvaro Arbeloa, José Mourinho

Josep Pedrerol: "Encaminemos la vuelta de Mourinho, es el momento perfecto"

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Después del nuevo tropiezo del Real Madrid en liga ante el Girona y con el que el FC Barcelona ya es prácticamente campeón, el director del programa manifestó su deseo por la vuelta del entrenador portugués: "Mourinho lo arregla ya". Además, hay que recalcar que Mourinho también está teniendo algún que otro problema en el Benfica y que recientemente en rueda de prensa cargó contra algunos jugadores de su plantilla.

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