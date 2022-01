Josep Pedrerol: "No podemos permitir ni una sola amenaza a los árbitros"

Tras toda la polémica que ha habido en la pasada jornada liguera, el recientemente elegido presidente del Comité Técnico de árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha recibido severas amenazas hacia él y su familia. Los aficionados han increpado al presidente por una vía intolerable que se rechaza totalmente.

Josep Pedrerol ha comenzado el programa así, rechazando todas esas amenazas por parte de los que se llaman "aficionados". Pero no solo Medina Cantalejo ha sufrido esto, si no que los árbitros también, a lo que Josep insiste en que "no podemos permitir ni una sola amenaza". ¡Qué inicio de programa!