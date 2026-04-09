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Josep Soldado: "Los árbitros de la sala VOR no sabían que reclamaba el Barça en la jugada de Pubill"

En la jugada polémica del posible penalti de Pubill por mano

Josep Soldado: "Los árbitros de la sala VOR no sabían que reclamaba el Barça en la jugada de Pubill"

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Tras la derrota del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid con mucha polémica, Josep Soldado contó en el plató de El Chiringuito que hubo mucho desconcierto en la sala VOR en la jugada en la que Pubill toca el balón con las manos: "No sabían que estaba reclamando el Barça, han interpretado que reclamaban una pérdida de tiempo de Musso y Pubill".

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