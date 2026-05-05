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El tertuliano madridista no se corta lo más mínimo en El Chiringuito

Juanma Rodríguez: "Quiero vender a..."

¿Falta compromiso en algún jugador del Madrid?

Juanma Rodríguez: "Quiero vender a..."

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La temporada del Real Madrid, salvo debacle del FC Barcelona, terminará sin títulos otra vez. Juanma Rodríguez ha llegado con todo al plató de El Chiringuito, haciendo un discurso muy duro contra una de las figuras del club blanco. El tertuliano se ha mostrado muy crítico con una de las estrellas madridistas, ya que si por el fuera "vendería a Mbappé", afirmaba Juanma.

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