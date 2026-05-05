Juanma Rodríguez: "Quiero vender a..."

La temporada del Real Madrid, salvo debacle del FC Barcelona, terminará sin títulos otra vez. Juanma Rodríguez ha llegado con todo al plató de El Chiringuito, haciendo un discurso muy duro contra una de las figuras del club blanco. El tertuliano se ha mostrado muy crítico con una de las estrellas madridistas, ya que si por el fuera "vendería a Mbappé", afirmaba Juanma.