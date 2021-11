Así están las cosas, ni más ni menos. Josep Pedrerol expone la situación del Barça en el plano futbolístico y la realidad no se puede tapar: los jugadores que están ahora mismo representando al club, al menos parte de ellos, lo hacen porque realmente no hay otros: no hay más opciones. Hubo un Barça con Schuster, Messi o Maradona... pero este no es ese gran equipo que vivimos en su momento.