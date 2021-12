"El Madrid juega con mucha ejemplaridad"

"Luka Modric ha entendido que ser del Real Madrid es un privilegio", señala, ya que ve el ejemplo perfecto de madridismo y ejemplaridad en el centrocampista croata. El tertuliano madridista cree que los más jóvenes de Valdebebas deben fijarse en la actitud de Modric, pues "juega con la ilusión de un juvenil". El público le ovacionó en el choque, y no era para menos, porque la disposición que ha mostrado hoy ha sido la propia.

Un robo en campo contrario sirvió para que el Real Madrid hiciese el primero del partido, y también fue partícipe en la jugada del segundo, sin contar el despliegue ofensivo y defensivo que realizó por todo el campo. Aún así, el bloque ha funcionado a la perfección, y Roncero lo tiene claro: "Ancelotti es el maestro". Incluso le dio tiempo a lanzar un dardo a la UEFA: "deberían demandar a los que votan el 'The Best' (en referencia a que dejan fuera a Courtois por unas declaraciones)". No le gustó nada a nuestro tertuliano que el belga no esté nominado, ya que "es el mejor portero del mundo".