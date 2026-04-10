El Chiringuito de Jugones

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Exclusiva de Josep Pedrerol, sobre el conjunto blanco

Pedrerol: "En el Madrid están convencidos de..."

¡Ojo a lo que desvela Josep en el plató de El Chiringuito!

Pedrerol: "En el Madrid están convencidos de..."

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El Chiringuito
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El Madrid está obligado a darlo todo en Múnich para avanzar a las semis de Champions League. Josep Pedrerol ha desvelado en exclusiva en el plató de El Chiringuito que "en el Real Madrid están convencidos de la remontada", ha desvelado el director del programa. Además, "al finalizar el encuentro los que tenían pero cara eran los directivos del Bayern a pesar de la victoria", ha añadido Pedrerol.

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