El presentador ha asegurado que ahora mismo el Barça no puede competir con el resto de equipos, ya que el club catalán no está preparado a este nuevo fútbol tan físico que predomina en Europa. Asimismo, ha comentado que si analizas jugador por jugador, es lo que hay, ya que la plantilla tampoco da por calidad. Por último, ha afirmado que la solución no pasa por destituir a Ronald Koeman.