Una espectacular y original arma de la Segunda Guerra Mundial despierta la curiosidad de Rick

En el desierto de Las Vegas Rick y Corey conocen a Warren, un hombre que posee un espectacular cañón japonés usado en Pearl Harbour que quiere vender por unos 10.00 dólares. Se trata de una metralleta montada sobre un Zero (el caza japonés) con el que se produjo el ataque que provocó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El arma en cuestión es muy especial ya que no hay demasiadas como esta, según el experto en armas que aconseja a Rick. Es una pieza que no está en uso, por lo que sólo valdría como exposición. Eso sí, el valor es superior a los 10.000 dólares que pide Warren y se podría situar en torno a los 20.000. El acuerdo para comprarlo no va a ser sencillo para Rick.