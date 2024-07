Gleen Villeneuve se desplaza en canoa para buscar sustento y sobrevivir en Alaska

A Glenn Villeneuve le encanta viajar en canoa. "No hay nada como viajar con canoa por Alaska porque cubres más terreno y es más sencillo moverse", asegura Glenn.

Villeneuve ha recuperado la canoa que había dejado a 15 kilómetros del campamento Chandalar hace 3 años. En ella, examina zonas desconocidas para localizar nuevos recursos y presas de caza menor para su supervivencia. "Gran parte del tiempo que vivo en el bosque permanezco en una zona muy pequeña a no más de un día del campamento. Esta canoa me permite acceder a distintos hábitats que, normalmente, no puedo llegar. Sitios que, quizás, sean mejores para pescar o cazar patos", asegura Glenn.

Su asentamiento en Chandalar está bien en invierno para cazar caribús y en otoño para capturar alces. Pero, en primavera no es el más adecuado. Su intención es encontrar un lugar donde construir una base para pasar largas temporadas allí. Mientras va en la embarcación, encuentra una liebre ártica en la ladera y no duda en dispararla. Necesita carne para poder subsistir.