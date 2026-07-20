Ferias carnívoras nos enseña el mega sándwich de Arkansas

En este programa de Ferias carnívoras, Noah Cappe nos enseña Little Rock, la feria estatal de Arkansas que se celebra cada otoño y en la que se reúnen cientos de miles de personas. ¡Y eso son muchas personas!

Las comidas dejan a reventar como el mega sándwich de Arkansas. ¡Es enorme!

Lleva jamón cocido de Hawai con las delicias fritas de Arkansas. Noah nos presenta al creador de ese plato y van a prepararlo en el propio programa.

Quedáte a ver el vídeo y descubre cómo se prepara el mega sándwich de Arkansas.