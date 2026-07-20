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Ferias carnívoras nos enseña el mega sándwich de Arkansas

En la feria de Arkansas Noah conoce al creador del famoso mega sándwich que rinde homenaje a su nombre.

Ferias carnívoras nos enseña el mega sándwich de Arkansas

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En este programa de Ferias carnívoras, Noah Cappe nos enseña Little Rock, la feria estatal de Arkansas que se celebra cada otoño y en la que se reúnen cientos de miles de personas. ¡Y eso son muchas personas!

Las comidas dejan a reventar como el mega sándwich de Arkansas. ¡Es enorme!

Lleva jamón cocido de Hawai con las delicias fritas de Arkansas. Noah nos presenta al creador de ese plato y van a prepararlo en el propio programa.

Quedáte a ver el vídeo y descubre cómo se prepara el mega sándwich de Arkansas.

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