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Altuna y Ezkurdia se enfrentan a Laso y Albisu en las semifinales del Campeonato Parejas en Frontón Mega

Frontón Mega emite este domingo 29 de marzo un programa especial con motivo de las semifinales del Campeonato Parejas Serie A, donde Altuna y Ezkurdia se medirán a Laso y Albisu en un duelo clave por un puesto en la final.

Frontón en Mega

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El programa Frontón Mega ofrecerá este domingo 29 de marzo una emisión especial centrada en las semifinales del Campeonato Parejas Serie A, una de las citas más esperadas por los aficionados a la pelota.

En esta fase decisiva del torneo, Altuna y Ezkurdia se verán las caras con Laso y Albisu en un enfrentamiento que marcará el camino hacia la gran final. Ambos dúos llegan en un gran momento de forma, lo que anticipa un partido de máxima intensidad y emoción.

Además del encuentro, la emisión incluirá un resumen especial con la trayectoria de los finalistas a lo largo del campeonato, repasando sus mejores momentos y el camino que les ha llevado hasta esta fase clave de la competición.

Una jornada imprescindible para los seguidores de este deporte, que podrán disfrutar de uno de los duelos más destacados del campeonato en Frontón Mega.

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