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Altuna III y Jaka se enfrentan este domingo en Legazpi en la Liga de cuartos del Manomanista

Altuna III y Jaka se miden este domingo en el frontón de Legazpi en un duelo clave de la Liga de cuartos del Campeonato Manomanista, con ambos pelotaris buscando dar un paso firme hacia las semifinales.

Frontón

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El Campeonato Manomanista avanza hacia su fase decisiva con un duelo de alto nivel en la Liga de cuartos. El frontón de Frontón de Legazpi será el escenario del enfrentamiento entre Altuna III, y Erik Jaka, correspondiente a la Serie A.

Ambos pelotaris llegan a esta cita con el objetivo de afianzarse en la clasificación y dar un paso firme hacia las semifinales. El choque promete intensidad y calidad sobre la cancha, con dos estilos distintos que suelen ofrecer partidos muy disputados.

El público de Legazpi vivirá así una jornada clave dentro del campeonato, en la que cada tanto puede resultar decisivo en la lucha por el título.

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