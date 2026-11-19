En el aliviadero del lago Berret Ronnie y Ashley buscan al caimán que expulsa al resto de animales fuera del agua. ¡Pueden enfrentarse a algo peligroso!

Su idea es cazar al gran caimán que asusta al resto.

Pero mientras tanto, su plan es dar caza a los caimanes que, huyendo, han salido del agua y están a simple vista.

Ashley tiene que bajar del bote cada dos por tres para intentar cazar los ejemplares que están en las orillas del río, pero a la vez le preocupa porque ella es la que lleva el arma y no quiere disparar a Ronnie por error. ¡Ella tiene una gran responsabilidad!

Ronnie le da indicaciones a Ashley de cómo debe afrontar a los caimanes, porque en cuanto la vean, van a huir. ¡Y son muy rápidos!

De hecho, aunque lo encuentran entre la vegetación, el caimán sale corriendo hacia el agua porque la detecta por el rabillo del ojo.

¡Ashley se ha librado de una buena! El caimán iba directo a por ella, así que decide no volver a bajar del bote para cazar.