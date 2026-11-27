A partir de las 10
P. Etxeberria y Zabala se enfrentan en la gran final del Cuatro y Medio en MEGA
El frontón de Bilbao acoge la final del Campeonato del Cuatro y Medio de Serie A, en la que P. Etxeberria y Zabala lucharán por hacerse con el título.
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La emoción de la pelota vasca vuelve a Mega con la gran final del Campeonato del Cuatro y Medio de Serie A.
P. Etxeberria y Zabala se medirán en el frontón de Bilbao en un encuentro decisivo en el que ambos pelotaris buscarán proclamarse campeones de la competición.
Los aficionados a la pelota vasca podrán disfrutar de un partido en el que la técnica, la precisión y la estrategia serán claves para conseguir la victoria.
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