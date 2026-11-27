La emoción de la pelota vasca vuelve a Mega con la gran final del Campeonato del Cuatro y Medio de Serie A.

P. Etxeberria y Zabala se medirán en el frontón de Bilbao en un encuentro decisivo en el que ambos pelotaris buscarán proclamarse campeones de la competición.

Los aficionados a la pelota vasca podrán disfrutar de un partido en el que la técnica, la precisión y la estrategia serán claves para conseguir la victoria.