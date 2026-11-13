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El huracán Katrina modificó el pantano y dificulta acceder a los caimanes

Adentrarse en la marisma tras el paso de un huracán es todo un reto: nada está igual y están perdidos. Pero las trampas de los pescadores guían a Ronnie y Ashley hasta el caimán.

Las trampas de los pescadores guían a Ronnie y Ashley hasta el caimán

Las trampas de los pescadores guían a Ronnie y Ashley hasta el caimán

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Ronnie pasa por Gator Bayou donde solía cazar hace años, porque hay un refugio lleno de caimanes. Iba con sus tíos y su familia, pero la última vez fue antes del Katrina. Ahora el panorama ha cambiado. El huracán dejó encallado varios barcos. Ya no se acuerda de la ruta por la que normalmente accedían. ¡No ve nada!

Está todo muy frondoso. El huracán movió la marisma. No encuentra ni el pantano a simple vista. El paisaje ha cambiado mucho. Así que Ronnie se baja directamente del barco a la vegetación y se adentra sin arma.

El sitio por el que entraba está totalmente tapado. Hace 14 años que no va. Esos caimanes llevan 14 años creciendo sin que nadie los moleste así que serán enormes.

Por si fuera poco, se topan con un avispero. ¡Las avispas les pican! Ashley está muy preocupada. Es una jungla.

También ven el truco de los pescadores. Hay trampas con botellas que las usan los pescadores de la zona para pescar grandes catanes. Pero a veces un caimán gigante se come un pescado de cebo y arrastra la trampa hasta su guarida.

Si encuentran un caimán junto a cada trampa, habrán conseguido lo que quieren.

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