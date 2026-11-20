La emoción de la pelota vasca continúa este domingo 22 de noviembre en Mega con un nuevo enfrentamiento del Campeonato del Cuatro y Medio de Serie A.

Altuna III y Murua se verán las caras en un duelo decisivo por el tercer puesto de la competición. Ambos pelotaris buscarán cerrar su participación en el campeonato con una victoria y hacerse con un lugar en el podio.

El encuentro se disputará en el frontón de Arrasate, en Gipuzkoa, escenario de un partido en el que los dos jugadores tendrán que demostrar su habilidad, precisión y rapidez sobre la cancha.

¿Quién conseguirá imponerse y llevarse el tercer puesto?

¡No te pierdas el enfrentamiento entre Altuna III y Murua este domingo 22 de noviembre en Mega!