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Los nazis quisieron encontrar la Atlántida

¿Y por qué hablamos de la Atlántida en un documental sobre expediciones nazis? Porque el imperio del mal trató de encontrarla.

Los nazis quisieron encontrar la Atlántida

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La Atlántida es el legendario continente perdido buscado durante siglos. Su historia se encuentra por primera vez en Platón, en el siglo IV antes de Cristo.

Es descrita por él como un reino poderoso y avanzado, muy grande y protegido por el dios Poseidón. Dependiendo de la fuente lo sitúan en diferentes sitios.

¿Y por qué hablamos de la Atlántida en un documental sobre expediciones nazis? Porque el imperio del mal trató de encontrarla.

El mito de la Atlántida se encuentra en el trasfondo de la ideología nazi. Querían demostrar que los alemanes eran descendientes de seres superiores. Las SS crearon un equipo para buscar en la historia cualquier pista sobre su posible paradero.

Querían recrear una especie de Atlántida que representara la grandeza germánica.

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